Benzema é condenado a um ano de prisão condicional por chantagem envolvendo vídeo íntimo de ex-amigo

Karim Benzema, atacante do Real Madrid, foi condenado a um ano de prisão condicional por conta do "caso Valbuena". No entanto, o atleta só deve cumprir a pena em caso de reincidência. Ainda assim, o jogador deverá pagar uma multa de 75 mil euros (R$ 476 mil), de acordo com o Tribunal de Versalhes.

Em 2015, Valbuena, então companheiro do centroavante merengue na seleção francesa, teve um vídeo íntimo roubado por dois bandidos que o chantagearam em troca de dinheiro. Um deles era amigo de infância de Benzema, que interveio na situação durante um compromisso internacional com a França.

Por conta desse caso, o camisa nove passou anos afastado dos Bleus, não participou da conquista da Copa do Mundo em 2018 e recuperou o posto apenas na Eurocopa realizada há meses. No entanto, o veredito não deve afetar a presença do craque na equipe de Didier Deschamps no futuro.

Os advogados do atacante do Real Madrid afirmam que irão apelar da decisão imposta pelo Tribunal de Versalhes. A defesa afirma que Benzema não tem relação com o caso de sextape. O atleta não compareceu ao veredito por estar concentrado para o duelo contra o Sheriff pela Champions League.