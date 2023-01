Daniel Alves viu vítima chorando ao sair de boate na Espanha

Na noite de 30 de dezembro, enquanto saia de uma boate, na Espanha, o jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, teria passado pela mulher que alegou às autoridades locais ter sido vítima de violência sexual pelo atleta, que está preso desde a última sexta (20). Ele nega as acusações.

Segundo informações do jornal espanhol La Vanguardia, o diretor do local, Robert Massanet, estava tentando acalmar a jovem, que chorava incessantemente, quando Alves passou por eles. Ao ser contatado, Robert disse que não conseguiu saber na hora o que havia acontecido, pois a moça não parava de chorar. “Perguntei a ela: ‘O que aconteceu com você? Diga-me o que aconteceu com você! Você tem que se acalmar. Mas fiquei muito impressionado”, contou.

Foi quando o jogador de 39 anos passou por eles e não expressou nenhuma reação. Segundo o “El Periodico”, ele teria pedido uma bebida no bar da boate antes de deixar o local.

De acordo com o La Vanguardia ainda, a vítima estava acompanhada de uma prima e pediu para saírem de imediato do local – após passar 16 minutos no banheiro com o jogador. Ao perceber a angústia das jovens, o porteiro da boate teria acionado o protocolo de violência contra a mulher, levando-a a um local separado e mais calmo.

Uma câmera de segurança acoplada no uniforme de uma policial confirmou a versão do diretor. Imagens do material mostram registros da jovem chorando após conseguir fugir do estupro.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Clínic e examinada por um médico legista. Lesões compatíveis com luta corporal, como ferimentos no joelho, e líquido seminal, que serão comparados com o DNA do jogador, foram identificados nos exames.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)