Caso Daniel Alves: Após exposição de fatos e prisão, esposa de lateral apaga fotos do casal

A situação do jogador Daniel Alves se mostra cada vez mais complicada, depois de ter sido acusado de estupro contra uma jovem, em dezembro do ano passado, em uma boate de Barcelona, na Espanha. Depois de todos os indícios apontarem para a veracidade do fato e a justiça decretar sua prisão preventiva, agora é a esposa quem toma uma atitude desfavorável ao atleta. Joana Sanz excluiu todas as fotos com o marido, postadas no Instagram.

Todos os momentos registrados ao lado do marido foram retirados da rede social, incluindo os últimos, durante a Copa do Mundo do Catar, no qual o jogador esteve entre os convocados de Tite.

Daniel Alves foi preso preventivamente na última sexta-feira (20), em Barcelona. Na segunda seguinte, ele foi transferido para outra cadeia e no dia seguinte anunciou um novo advogado. O prazo para o novo corpo jurídico do acusado foi estendido, para dar tempo de apresentar a defesa, até a próxima terça-feira (31). Até lá, Daniel Alves deve permanecer em reclusão, uma vez que o julgamento não tem data marcada.

Daniel e Joana estão casados desde 2017. Ele teria ido até a Espanha prestar apoio à esposa, que perdeu recentemente a mãe, e acabou preso. Logo em seguida, Joana ainda declarou apoio ao marido, mas com o desenrolar dos fatos, a distância entre ambos parece ter aumentado.