Esposa de Daniel Alves nega apoio ao jogador publicado por jornal espanhol

Vivendo um drama familiar, a modelo espanhola Joana Sanz, de 29 anos, esposa do jogador de futebol Daniel Alves, de 39, utilizou as redes sociais para negar apoio ao jogador, preso desde a última sexta (20) por acusação de estupro à uma jovem de 23 anos em uma boate, na Espanha.

A modelo postou um story no Instagram com a frase “Coração, aguente tanta dor”. Em reprodução, o jornal El Confidencial entendeu que a mensagem seria sobre a situação que enfrenta com o marido. Sanz veio a público por meio de nova postagem desmentir tal informação.

“Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo. ‘Coração, aguente tanta dor’ é de mim para mim mesma”, escreveu Joana.

Joana publicou mensagens de apoio a Alves somente antes do depoimento e da prisão do lateral. "Eu sei quem é meu marido, sei como o conheci, sei o quanto ele é respeitoso porque nem quando ele estava me conhecendo ele me desrespeitou", contou. A modelo também publicou uma foto de mãos dadas com o jogador logo após o anúncio da prisão preventiva.

Recentemente, a modelo teve a notícia da morte de sua mãe, Maria del Carmen, em decorrência de um tumor no útero. O jogador estava na Espanha para acompanhá-la no funeral da sogra quando foi detido pelas autoridades locais.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)