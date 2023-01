Daniel Alves preso: jogador divide cela de 6m² com brasileiro chamado Coutinho

O lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, está preso provisoriamente desde a última sexta-feira (20), acusado de ter violentado sexualmente uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona, na Espanha, no fim do ano passado.

O jogador foi transferido na última segunda-feira (23) do presídio Brians 1 para o Brians 2, para garantir a sua segurança e para manter o funcionamento do presídio com maior normalidade, já que o primeiro onde Daniel Alves estava preso tinha um número maior de detentos por bloco.

No novo presídio, o ex-jogador do Barcelona está recluso em um módulo que é voltado para acusados de agressões sexuais, onde divide uma cela de seis metros quadrados com um outro brasileiro, que se chama Coutinho.

Segundo informações do jornal espanhol El Periódico, a presença de um colega de cela brasileiro permitiria uma melhor adaptação do jogador no complexo penitenciário. Com um rotina sem privilégios, o jogador começa o dia às 8h e se recolhe às 22h, quando as luzes do módulo apagam.

O jogador pode ficar até quatro meses em prisão provisória. A decisão de deter o jogador foi da juíza Maria Martín, que declarou que o jogador precisaria ser detido pois tem os recursos financeiros necessários para implementar uma fuga, tendo em vista que não reside mais na Espanha.

Com contrato rescindido com o Pumas, do México, o jogador vive em uma penitenciária de alto nível, que tem gabinete médico, oficinas ocupacionais, refeitório, sala de estar, salão de cabeleireiro, salas educativas, parque infantil, ginásio, campo desportivo e zonas ajardinadas para passeio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)