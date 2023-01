Adversário da dupla Re-Pa na Série C garante R$2.4 milhões, após classificação na Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste teve no último final de semana os últimos quatro classificados para a fase de grupos da competição regional. Um dos clubes que avançou foi o CSA-AL, que será adversário do Remo e do Paysandu na Série C deste ano. Com a classificação, o Azulão garantiu uma bolada de R$2.4 milhões de cota, com um time recheado de jogadores conhecidos da dupla Re-Pa..

O CSA foi um dos clubes que caíram para a Série C deste ano e terá pela frente a Leão e Papão na atual temporada. O Azulão venceu nos pênaltis o América-RN, com destaque para o goleiro Paulo Ricardo, ex-Paysandu, que defendeu uma das penalidades. O CSA possui cinco jogadores e um treinador que passaram pelo futebol paraense.

Além do goleiro Paulo Ricardo, ex-Papão, o CSA possui no elenco o lateral-esquerdo paraense Pará, que foi campeão da Série C 2022 pelo Mirassol. Pará, de 27 anos, é natural da cidade de Capanema (PA) e teve passagens pelo futebol japonês em 2020, mas não jogou por nenhum clube do paraense.

Na lateral-direita, o CSA possui o jogador Celsinho, de 34 anos, que defendeu o Remo na Série C de 2022. O lateral realizou oito partidas com a camisa do Leão, mas foi bastante questionado pela torcida remista.

Faz parte do elenco do Azulão o meia Tomas Bastos, de 30 anos. O meio-campista esteve em Belém na temporada 2019, quando jogou pelo Paysandu. Foram 10 partidas pelo clube e cinco gols marcados.

Fechando a lista de jogadores que vestiram a camisa do Paysandu e que hoje defende o CSA, está o atacante Robinho, de 24 anos. O atleta vestiu a camisa bicolor em 2021, foi campeão estadual e esteve em campo em 24 partidas e marco um gol.

O CSA também possui um técnico ex-Paysandu. Roberto Fonseca comandou o Papão na temporada 2021, mas foi dispensado pela diretoria bicolor durante a disputa do quadrangular final da Série C.