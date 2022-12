Revelado na base bicolor, lateral Diego Matos fecha com adversário do Remo e do Paysandu na Série C

O Náutico-PE oficializou nas suas redes sociais a contratação do lateral-esquerdo Diego Matos, de 25 anos, que será adversário do Remo e do Paysandu na Série C do Brasileirão nesta temporada. O jogador é paraense e foi revelado pelo Paysandu, mas estava jogando pela equipe do Avaí-SC, clube que foi rebaixado na Série A do Brasileirão.

Pouco aproveitado pelo clube catarinense na temporada, Diego Matos perdeu espaço na equipe e realizou apenas 10 jogos em 2022, sendo titular em sete deles. Na campanha do Avaí na Série A, que culminou com o rebaixamento do Leão, ele esteve presente em apenas três partidas.

Diego Matos foi revelado pelo Papão (John Wesley / Paysandu)

Com a camisa do Paysandu, time do coração de Diego Matos, o lateral-esquerdo conquistou dois títulos do Campeonato Paraense (2020 e 2021) e fez mais de 80 partidas pelo clube alviceleste, em quatro anos vestindo a camisa do Papão.

O Náutico tenta montar uma equipe competitiva para a temporada 2023, já que o Timbu acabou rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro e busca o retorno à Segundona do Brasil.

Na temporada 2019, quando estava no Paysandu, Diego Matos viu o sonho do acesso “evaporar” para o mesmo Náutico, na decisão no Estádio dos Aflitos, quando o Timbu levou a melhor nos pênaltis e ficou com a vaga na Série B.