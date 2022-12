Paysandu anuncia três reforços estrangeiros para a temporada de 2023; veja mais

A temporada de 2023 no Paysandu já começou. Depois de anunciar a renovação contratual da comissão técnica e de mais sete atletas da equipe de futebol profissional bicolor, a diretoria bicolor oficializou, nesta sexta-feira (9), as três primeira contratações para a temporada 2023. Os estrangeiros Henríquez Bocanegra, Jiménez e Robert vão vestir a camisa do Papão até o fim do ano que vem.

Os estrangeiros Henríquez Bocanegra, Jiménez e Robert vão vestir a camisa do Papão até o fim do ano que vem. O colombiano Henríquez Bocanegra é zagueiro e pela quarta vez vai defender uma equipe brasileira. “Será um imenso prazer vestir essa camisa, estou muito feliz e motivado. Chego com o objetivo de conquistar títulos e dar alegrias para essa imensa torcida”, afirma.

Outro experiente no futebol brasileiro é o volante paraguaio Jiménez. “A história do Paysandu é conhecida na América do Sul pela campanha que fez na Libertadores. É um clube gigante, com uma torcida fanática e apaixonada. Isso, sem dúvida, motiva qualquer um desde a chegada”, declarou.

Já o meia Robert vai encarar seu primeiro desafio no país e traz as melhores expectativas. “Sempre tive vontade de jogar no futebol brasileiro. Estou indo para o maior campeão da Amazônia, o único da região que jogou a Libertadores. Temos vários objetivos, o principal ser campeão brasileiro”, ressaltou o venezuelano.

Junto aos remanescentes da atual temporada, os atletas vão se apresentar no próximo dia 27, no Estádio Banpará Curuzu, para o início da pré-temporada.

Ficha técnica:

HENRÍQUEZ BOCANEGRA

Nome: Oswaldo José Henríquez Bocanegra

Nascimento: 10/03/1989 (33 anos)

Naturalidade: Santa Marta (COL)

Altura: 1,87 m

Peso: 88 kg

Posição: zagueiro

Clubes: Milionarios-COL, Querétaro-MEX, Chiapas-MEX, Sport-PE, Vasco-RJ, Deportivo Pasto-COL, Bnei Sakhnin-ISR, Rionegro Águilas-COL e Criciúma-SC

JIMÉNEZ

Nome: Jorge Andrés Roa Jiménez

Nascimento: 27/02/1993 (29 anos)

Naturalidade: Assunção (PAR)

Altura: 1,81 m

Peso: 81 kg

Posição: volante

Clubes: San Telmo-ARG, Nacional-PAR, Náutico-PE, Operário-PR, CRB-AL e Ituano-SP

ROBERT

Nome: Robert Enrique Hernández Aguado

Nascimento: 14/09/1993 (29 anos)

Naturalidade: Cumana (VEN)

Altura: 1,69 m

Peso: 67 kg

Posição: meia

Clubes: Anzoátegui-VEN, Tampa By Rowdies-EUA, Caracas FC-VEN, Always Ready-BOL e Deportivo Táchira-VEN