Paysandu define data de apresentação dos jogadores e fará pré-temporada em Barcarena

O Paysandu anunciou algumas renovações para 2023 e o local de onde será a pré-temporada do elenco. Em comunicado no site oficial do Papão, a diretoria bicolor confirmou que a equipe irá realizar treinos na cidade de Barcarena (PA), que fica na região Nordeste do Estado, mesmo local em que o clube realizou pré-temporada em 2021 e 2022. O início da pré-temporada em Barcarena será no dia 9.

A diretoria do Papão informou também que o elenco alviceleste irá se apresentar no dia 27 deste mês, no Estádio da Curuzu, em Belém. Os jogadores passarão por exames e avaliações físicas e em seguida irão iniciar o trabalho com bola, ao comando do técnico Márcio Fernandes.