Dois já estão certos! Conheça o venezuelano e o paraguaio contratados pelo Paysandu

O Paysandu viveu por um processo eleitoral ontem, vencido por Maurício Ettinger, que comandará o clube mais dois anos. Em meio a situação política, o clube trabalhou nos bastidores para contratar atletas visando a temporada 2023. Uma fonte repassou ao O Liberal que apenas dois estrangeiros já acertaram com o clube, o volante paraguaio Jorge Jimenez, que estava no Ituano, além do meia Robert Hernández, que defendia o Deportivo Táchira, da Venezuela.

O Paysandu negociou com o volante paraguaio Jorge Jimenez pouco tempo depois do término da Série C. O jogador estava jogando a Série B pelo clube paulista, onde ficou por duas temporadas e participou do acesso e título da Série C em 2021. Neste período Jorge Jimenez fez 59 partidas com a camisa do Ituano-SP e marcou três gols.

Jorge Jimenez, de 29 anos, iniciou a carreira no San Telmo, da Argentina, equipe que defendeu de 2012 a 2015. No Paraguai atuou apenas uma temporada e jogou pelo Nacional (PAR). Em 2018 foi contratado pelo Náutico-PE, permaneceu por dois anos no Timbu, até fechar com o Operário-PR. Em 2020 jogou pelo CRB-AL e disputou a Série B do Brasileirão.

Outro jogador que está certo com o Papão é o venezuelano Robert Hernández, também de 29 anos. O atleta atua no como meia e iniciou a carreira no Caracas FC, clube da Venezuela e posteriormente defendeu o Anzoátegui. Jogou também nos Estados Unidos pelo Tampa Bay Rowdies e na Bolívia pelo Always Ready. Nesta temporada defendeu o Deportivo Táchira e realizou 30 partidas pelo clube e marcou quatro gols.