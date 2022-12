Paysandu deve anunciar 10 contratações até a próxima semana; três são estrangeiros

Após a reeleição do atual presidente, Maurício Ettinger, o Paysandu corre contra o tempo para anunciar jogadores antes do início da pré-temporada 2023. De acordo com o novo vice-presidente do clube, o empresário Roger Aguilera, o Papão deve oficializar a contratação de mais 10 jogadores até o final da próxima semana.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal na última quarta-feira (7), Roger disse que três desses 10 jogadores são estrangeiros que estavam disputando ligas da América do Sul. Os demais atletas são nacionais, que em sua maioria estavam atuando na Série B do Brasileirão.

Mesmo que o clube ainda não tenha divulgado oficialmente os nomes dos contratados, a reportagem apurou a identidade de dois deles. São os meias Jorge Jimenez - que estava no Ituano - e Robert Hernández - que defendia o Deportivo Táchira, da Venezuela.

Na manhã desta quinta-feira (8), o Papão já anunciou a renovação de contrato de sete jogadores. Segundo o clube, os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Bernard; os zagueiros Genílson e Naylhor; os meias Gabriel Davis e Ricardinho; e o atacante Dioguinho tiveram contratos prorrogados com o Lobo. Além deles, o técnico Márcio Fernandes, assim como parte da comissão técnica, também foi oficializado para 2023.

De acordo com Maurício Ettinger, a reapresentação do Paysandu será no dia 27 de dezembro. A partir do dia 9 de janeiro, a equipe viaja para Barcarena, onde realizará treinos de pré-temporada. O clube, no entanto, só deve estrear no Parazão, primeira competição oficial de 2023, no dia 22 de janeiro.