Falta pouco: Paysandu corre atrás de cinco jogadores para fechar o elenco da temporada 2023

O elenco do Paysandu está quase completo para a temporada de 2023. Pelo menos é o que afirmou o vice-presidente eleito do clube, Roger Aguilera. Em conversa com o Núcleo de Esporte de O Liberal na última quarta-feira (7), o empresário disse que faltam apenas cinco jogadores para fechar o time que vai disputar o Parazão do ano que vem.

Segundo Roger, 10 novos atletas serão anunciados pelo clube na próxima semana. Eles vão se somar a alguns jogadores que estavam no Bicola em 2023 e tiveram contratos renovados para a próxima temporada. No entanto, o clube deverá ir ao mercado novamente para fechar o elenco de 2023.

Nesta quinta-feira (8), o Paysandu renovou acordos com sete jogadores - os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Bernard; os zagueiros Genílson e Naylhor; os meias Gabriel Davis e Ricardinho; e o atacante Dioguinho. No entanto, a lista de renovados deve aumentar nos próximos dias, já que o clube possui conversas de ampliação de contrato avançadas com alguns atletas.

Os cinco jogadores que faltam, segundo Roger, para compor o elenco bicolor devem ser contratados até o dia 27 de dezembro, data de início da pré-temporada do Papão. No dia 9 de janeiro, a delegação parte para Barcarena, onde realizará uma semana de treinamentos. O primeiro compromisso do Papão para a próxima temporada será no dia 22 de janeiro, pela rodada inaugural do Parazão.