Paysandu: Bileu não deve ter contrato renovado com clube após tratamento de lesão

O volante Bileu não deve continuar no Paysandu na próxima temporada. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor, o jogador ficará na Curuzu até se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho, mas será dispensado em seguida.

A lesão de Bileu ocorreu no dia 30 de março, no jogo de volta da semifinal do Parazão contra o Águia, em Belém. No mês seguinte, o jogador fez atividades de fisioterapia pré-operatórias e realizou cirurgia no joelho no dia 30 de abril. Com a camisa do Paysandu, Bileu realizou 10 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Dalberto

Em situação parecida com Bileu está Dalberto, atacante que também teve uma lesão ligamentar durante a partida contra o ABC-RN, pela segunda rodada do quadrangular da Série C. O tempo mínimo da recuperação do jogador é de sete meses, segundo o clube.

O jogador está no Papão por empréstimo vindo do Confiança-SE. O vínculo entre o Bicola e o atleta foi renovado para que o jogador pudesse se recuperar em Belém. No entanto, após o tratamento, o acordo não deve ser prorrogado e Dalberto deverá voltar para o clube nordestino.