Meia do Paysandu passa por cirurgia e recuperação deve durar até seis meses; entenda

Um dos principais jogadores da atual temporada do Paysandu passou, na manhã deste sábado, por uma cirurgia para tratar de lesão no tendão. O procedimento realizado pelo meia Ricardinho durou cerca de uma hora e 40 minutos, e, de acordo com o clube, o atleta deve iniciar o período de recuperação, com prazo estimado entre quatro a seis meses. Nesse período, Ricardinho ficará fora de todas as atividades do clube, inclusive a Série C, a qual o clube disputa neste exato momento.

De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, o procedimento foi realizado com bastante sucesso. "O atleta passou por uma cirurgia de rotura parcial do tendão calcâneo com transferência tendínea do tornozelo esquerdo. O prazo de recuperação é de aproximadamente entre quatro e seis meses. Ricardinho terá alta amanhã e a partir da próxima semana dará início ao tratamento fisioterápico", informou.

Ricardinho é meia e capitão do time bicolor e sua última partida pelo Paysandu foi na volta da final do Parazão, no dia 6 de abril, vencida pelos bicolores por 3 a 1. O meia marcou um dos gols, mas saiu de campo bastante abatido por conta de dores que, segundo ele, o atormentam há anos. Desde então, o atleta vem sendo submetido ao processo pré-operatório. Ao todo, Ricardinho disputou 12 partidas pelo Papão e marcou três gols.

Bileu também foi afastado

Quem também deixou o gramado da final do Parazão lesionado foi o volante Bileu, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e tem prazo de recuperação maior, estimado entre oito e nove meses. De acordo com o clube, o atleta "segue em fase pré-operatória".