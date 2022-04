Meia Emanuel Biancucchi, primo do Messi, entra na radar do Paysandu para a disputa da Série C

O Paysandu busca no mercado um meia para substituir o jogador Ricardinho, atleta importante que o clube bicolor contratou no início da temporada, mas que vai precisar se afastar dos gramados por no mínimo quatro meses, já que terá que realizar uma cirurgia no tendão do tornozelo. Para essa lacuna, a diretoria do Paysandu tenta a contratação do meia argentino, Emanuel Biancucchi, de 33 anos. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger, ao OLiberal.

O jogador é primo do Camisa 10 da Argentina, Lionel Messi, e que atualmente joga no PSG da França. Biancucchi possui o aval do técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, com quem trabalhou no Vila Nova-GO, inclusive foi campeão Brasileiro da Série C em cima do maior rival bicolor, o Remo, na temporada 2020, também conquistando o acesso à Série B. Biancucchi já esteve no radar bicolor em 2021 e atualmente estava jogando o Campeonato Carioca pela equipe do Resende, onde marcou três gols em 13 partidas disputadas. As negociações avançaram e o Paysandu espera finalizar a contratação.

Emanuel Biancucchi iniciou a carreira no Newell’s, da Argentina, atuou no TSV 1868 München, da Alemanha, passou pelo futebol paraguaio onde defendeu as camisas do Independiente FBC, Olímpia, Rubio Ñú e General Diáz, jogou no Melgar, do Perú e o tradicional Newell’s Old Boys, da Argentina. No futebol brasileiro vestiu as camisas do Bahia-BA, Vasco da Gama-RJ, Ceará-CE, Vila Nova-GO e por último o Resend-RJ.

Atualmente para a posição de meia o Paysandu conta com o Serginho e também com José Aldo, jogador que quase deixou o clube nesta semana, após o interesse da Ponte Preta-SP, clube que está disputando a Série B do Brasileirão. Aldo permaneceu no Papão após o diretoria da equipe alviceleste ter refeito o planejamento financeiro e cobrir a proposta feita pela equipe campineira.