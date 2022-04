Paysandu dispensa zagueiro às vésperas da estreia na Série C do Brasileirão

Contratado no início da temporada, o zagueiro Heverton acertou a rescisão de contrato com o Paysandu. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (14) pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

No final da tarde, o Paysandu oficializou a antecipação do término do contrato com o jogador. Por meio de nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados pelo atleta.

Depois de uma temporada consistente pelo Brasil de Pelotas em 2021, Heverton chegou em janeiro deste ano a Belém como um dos grandes reforços do setor defensivo do Paysandu. No entanto, o jogador de 34 anos começou o Parazão no banco de reservas e não teve sequência como titular na competição. Ao todo, Heverton participou de 7 partidas como titular do Bicola e não marcou nenhum gol.

Durante a passagem por Belém, Heverton fez parte do setor do Paysandu mais criticado durante o primeiro trimestre: a defesa. A equipe chegou a levar 11 gols numa sequência de três jogos, o que fez com que Márcio Fernandes promovesse mudanças na primeira linha do time.

Sem Heverton, o Papão se prepara para a estreia na Série C do Brasileirão. No domingo (17), o Bicola enfrenta o Atlético-CE, na Arena Verde, em Paragominas. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.