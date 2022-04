Zagueiro Douglas diz estar realizando sonho ao jogar no Paysandu: 'quero fazer valer a pena'

"Um sonho realizado". É assim que o zagueiro Douglas encara a oportunidade de jogar no Paysandu em 2022. Vindo do Tapajós, o defensor de 25 anos terá a grande chance da carreira de se consolidar em um clube tradicional da região. Cheio de entusiasmo, o jogador quer trasformar toda essa energia em boas atuações na temporada.

"A minha vinda ao Paysandu foi construída depois de um bom Parazão pelo Tapajós. Após o campeonato, falei com o meu representante e disse pra ele que meu sonho era jogar no Paysandu. Hoje esse sonho se concretizou. Espero que todo o carinho que sinto por esse clube e pela torcida possa se transformar em vitórias neste ano", disse Douglas.

Sobre a possibilidade de conquistar uma vaga no time titular logo de cara, Douglas preferiu ser cauteloso. O jogador disse que está bem fisicamente, mas jogou a responsabilidade da escolha dos onze iniciais para o técnico Márcio Fernandes.

"Estou me adaptando à metodologia do professor. Sigo com totais condições de jogo e espero dar tudo de mim nos treinamentos. No final, o professor vai escolher quem é o melhor. Quero aproveitar as oportunidades que tenho e fazer valer a pena minha vinda pra cá", disse.

Douglas deverá estar entre os relacionados da próxima partida do Paysandu na Série C. No domingo (17), às 19h, o Papão encara o Atlético-CE na Arena Verde, em Paragominas. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com