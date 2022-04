De olho na Série C, Ferroviário-CE anuncia contratação do meia Ruy, ex-Paysandu

Disposto a fazer frente na disputa da Série C, o Ferroviário-CE anunciou a contratação do meia Ruy, que tem contrato com o Paysandu até o final do ano. O acerto por empréstimo foi comunicado pelo próprio clube cearense através do site e das redes sociais.

O atleta disputou o campeonato catarinense pelo Concórdia e será mais uma peça importante para o Tubarão da Barra, em busca pelo acesso. Ruy tem 33 anos e passagens por Coritiba-PR, Vilhena-RO, GD Ribeirão-POR, Arapongas-PR, Maringá-PR, Operário-PR, América-MG, Vitória-BA, Náutico-PE, Paysandu-PA e Concórdia-SC.

A ligação do atleta com o Paysandu é longa e vem do início da temporada passada, mas segundo a atual presidência, o jogador não faz parte dos planos para a Série C deste ano, e, portanto, já estava em vias de ser emprestado após o término do vínculo com o Concórdia-SC, que encerrou no último dia 10 de abril.

Maurício Ettinger reforçou que o clube recebeu novas propostas pelo jogador e que a diretoria estava estudando as novas condições de transferência. Através das redes sociais, as duas equipes anunciaram a transferência do meia.