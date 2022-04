CBF atende pedido e realiza mudanças nos jogos do Remo e do Paysandu na Série C do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro da Série C 2022 já iniciou e as datas das partidas dos representantes paraenses seguem mudando. Jogos do Clube do Remo e também do Paysandu na terceira rodada da competição foram modificados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para atender ao pedido da detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão.

As partidas Remo x São José-RS e Mirassol-SP x Paysandu foram modificadas. A informação foi divulgada no site oficial da CBF. O jogo entre Remo x São José marcado para o dia 25 de abril (segunda-feira), às 20h, passou para o sábado (23), às 19h, no Estádio Baenão, em Belém. Já o duelo entre Mirassol x Paysandu, que estava marcado para o domingo (24), às 18h, foi alterado para a segunda (25), às 20h, no Estádio Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol (SP).

Competição

O Remo já estreou na Série C com triunfo, no último sábado (9), em Belém, contra o Vitória-BA, pelo placar de 2 a 1. O Leão encara o Manaus-AM, fora de casa, no sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia. Já o Paysandu ainda não estreou na competição, porém, a estreia alviceleste será em jogo válido pela segunda rodada, no próximo domingo (17), às 19h, diante do Atlético-CE, na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA). O clube bicolor cumprirá punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após invasão por membros de uma torcida uniformizada do clube, no jogo contra o Ituano-SP, na Curuzu, pela Série C de 2021. Todas as partidas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.