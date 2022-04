Presidente do Botafogo-PB diz que faltou ética ao Remo em acordo com meia: 'soubemos pela imprensa'

O Remo terá que esperar mais um pouco para contar com o meia Anderson Paraíba. O jogador acertou as bases salariais com a diretoria do Leão Azul, mas também recebeu propostas de outras agremiações e possui contrato vigente com o Botafogo-PB até o final do Campeonato Paraibano. A informação foi confirmada pelo presidente do Belo, Alexandre Cavalcanti, que chamou o Remo de antiético.

Anderson Paraíba comunicou o Botafogo do interesse e da proposta feita pelo Remo, porém, o clube azulino não teria comunicado o staff do Belo, muito menos diretoria e presidência sobre o desejo de contar com Anderson Paraíba, por isso tratou direto com o atleta. Em conversa com a equipe de O Liberal, o mandatário do Belo afirmou que o Remo não foi ético na negociação e que isso caracteriza assédio.

“O jogador possui contrato vigente com o Botafogo até 17 de maio. Se alguém quiser tirá-lo do Botafogo terá que pagar a multa, que é 2 mil vezes o salário do atleta. Mas nessa negociação o Remo poderia ter sido mais ético, pois quando temos interesse em algum atleta que esteja atuando em outro clube, se entra em contato com a diretoria da outra equipe. Em nenhum momento nós recebemos alguma proposta pelo Anderson Paraíba, tudo que soubemos foi falado pela imprensa e pelo atleta, que ficou interessado na proposta [do Remo]”, disse o presidente do Belo, sem citar valores do salário do atleta.

Presidente do Botafogo-PB, Alexandre Cavalcanti, não gostou da forma como a negociação foi feita pelo clube paraense (Paulo Cavalcanti / Botafogo-PB)

O cenário pode mudar...

Mas o contrato do jogador poderá ser encerrado antes do dia 17 maio, já que o Botafogo-PB está na semifinal do Campeonato Paraibano contra o Nacional de Patos-PB. Em caso de eliminação, Anderson Paraíba estará livre do vínculo com o Belo.

Notificação

Alexandre Cavalcanti informa ainda que o Remo será notificado, caso o jogador se apresente antes do término do seu contrato e não pague a multa.

“O Remo será notificado judicialmente, caso o jogador deixe o Belo antes do prazo. Ou o Remo paga a multa ou ele cumpre o contrato até o fim, aí depois ele estará livre”, disse o presidente do Belo.

Anderson Paraíba fez 11 partidas pelo Botafogo-PB em 2022 (Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

O outro lado

Uma fonte do Remo informou ao O Liberal, que Anderson Paraíba já havia comunicado o Botafogo-PB que não continuaria no clube nordestino para a sequência do Brasileiro. O clube azulino aguarda a definição do fim do contrato, já que Anderson recebeu propostas de outras equipes.

Carreira

Anderson Paraíba, de 31 anos, atuou pelo Sport-PE, Grêmio-RS, Campinense-PB, Além de Salgueiro-PE, ABC-RN, Novo Hamburgo-RS, Operário-PR, América-RN, Retrô-PE e Manaus-AM, além de ter atuado no Kalloni, da Grécia.