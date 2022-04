Remo envia proposta, mas não quer entrar em 'leilão' por meia Anderson Paraíba

A busca por um meia segue intensa no Baenão. Com o Brasileiro da Série C iniciando neste final de semana, a diretoria do Remo corre contra o tempo para fechar contratações, principalmente na posição de meio-campo, principal dificuldade do clube em 2021 e no início de 2022. No radar azulino está Anderson Paraíba, meia que defende o Botafogo-PB e que já conversa com o clube paraense desde o início da temporada.

A diretoria azulina já enviou uma proposta ao atleta, que ficou de analisar, mas até o momento o Remo não obteve retorno, de acordo com uma fonte do clube remista. A intenção do Leão Azul paraense é não entrar em "leilão", já que o jogador também recebeu propostas de outras agremiações, além do próprio Botafogo-PB, que quer contar com Anderson Paraíba e propôs um tempo maior de contrato, além de um aumento salarial, porém, a proposta azulina foi alta e isso “balançou” o jogador, que possui uma identificação com o clube da estrela vermelha.

Anderson Paraíba fez 11 partidas pelo Botafogo-PB em 2022 (Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

Com 31 anos, Anderson Paraíba possui no currículo dois títulos brasileiros da Série C, um pelo Boa Esporte-MG e outro pelo Operário-PR e conhece muito bem a competição nacional. Ele possui passagens por CSA-AL, ABC-RN, América-RN, além de Retrô-PE e Manaus-AM. Na atual temporada Anderson Paraíba realizou 11 partidas com a camisa do Belo, marcou um gol e deu duas assistências.

Atualmente a posição de meia no Leão Azul possui Felipe Gedoz e o jovem das categorias de base, Tiago Miranda. Outro que pode exercer essa função de meia é o recém-contratado pelo clube paraense, Jean Patrick.