Remo inicia conversa com goleiro ex-Águia de Marabá para a disputa da Série C

O Remo tenta a contratação de um goleiro para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A informação foi confirmada por uma fonte do clube azulino e o jogador que está na mira remista é Zé Carlos, goleiro que defendeu as cores do Águia de Marabá neste Campeonato Paraense.

VEJA MAIS

Aos 27 anos, José Carlos Miranda, o Zé Carlos, é um dos nomes que ganhou força nos bastidores azulinos. Mesmo com Vinícius titular absoluto na posição, o Remo detectou a necessidade de mais um jogador para o gol com mais experiência. O elenco azulino atualmente conta com o ídolo Vinícius, de 37 anos, Yago Darub, 22 anos, que é cria do Flamengo-RJ, Jorge Pazetti, 20 anos, ex-Guarani-SP, além do goleiro Ruan, que é cria da base azulina.

A diretoria azulina e o goleiro Zé Carlos estão conversando e as negociações estão bem avançadas. O jogador foi um dos destaques no Águia de Marabá neste Parazão, inclusive defendendo bem contra o próprio Remo, na primeira fase do Campeonato Paraense, no empate em 1 a 1 no Baenão. O goleiro atuou em seis partidas pelo Azulão, mas antes defendeu as cores do Sinop-MT, Cuiabá-MT, União Rondonópolis-MT, Sampaio Corrêa-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Ação-MT e Democrata de Sete Lagoas-MG.