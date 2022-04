CBF altera jogos de Remo e Paysandu na Série C; saiba mais

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira em sua página oficial, uma alteração nas partidas válidas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Clube do Remo e Paysandu tiveram jogos alterados.

A princípio, conforme tabela oficial, o confronto entre Manaus e Remo, marcado para o dia 18 de abril (segunda-feira), às 20 horas, foi transferido para o dia 16, sábado, às 19 horas, horário de Brasília. O local segue indefinido.

Já o duelo entre Paysandu e Atlético-CE, agendado para o dia 16, sábado, foi remarcado no domingo seguinte (17), no mesmo horário e local, o estádio Arena Verde, em Paragominas.

(Divulgação / CBF) (Divulgação / CBF)

As outras duas mudanças aconteceram nos jogos entre Figueirense-SC e Altos-PI, que sai do dia 17 de abril pára o dia 18, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, e Campinense-PB e Brasil-RS, que jogam dia 17 de abril, mas com início às 17 horas, e não 18, como previsto.