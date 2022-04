Adaptado e regularizado, novo atacante do Remo diz que já pode estrear: ‘Estou preparado’

O mineiro Netto Norchang foi apresentado oficialmente pelo Remo nesta sexta-feira (8). O atacante foi um dos quatros recém-contratados para a disputa da Série C do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o jogador disse que está muito feliz por estar vestindo a camisa azulina e ressaltou que está pronto para estrear no jogo contra o Vitória-BA.

“Estou preparado. Já vinha atuando, fiquei poucos dias parado. Mas desde que cheguei aqui estou trabalhando. Então, caso o professor (Paulo Bonamigo) queira me colocar em campo, estou preparado”, declarou o jogador.

Netto afirmou que não pensou muito antes de aceitar a proposta do Remo. E mesmo com o pouco tempo em Belém, o atacante disse que já está se adaptando ao clima da capital paraense.

"Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes, logo falei para os meus familiares que estava vindo para um clube muito grande e desde que cheguei estou muito feliz. Aqui é bastante quente. Dei uma estranhada nos dias em que cheguei, mas não tem essa de calor. É se adaptar o mais rápido possível e jogar para que possamos ter um excelente ano”, pontuou o atacante.

Aos 24 anos, Netto é considerado uma aposta. No ano passado, o jogador atuou na Série B do Brasileirão pelo Pelotas-RS e, mais recentemente, disputou o Paulistão com o Ferroviaria. Além disso, em 2020, foi campeão da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro com o Mirassol-SP.

Agenda

O Remo estreia na Série C do Brasileirão neste sábado (9), às 17h, contra o Vitória-BA, no Baenão. A partida terá cobertura completa e transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)