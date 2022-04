Remo tem até esta sexta-feira para regularizar os reforços para a estreia na Série C

Às vésperas da estreia do Remo na Série C do Brasileiro, o clube tem até o final da tarde desta sexta-feira (8) para regularizar os novos reforços no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Os atacantes Rodrigo Pimpão, Fernandinho e Netto, o zagueiro Igor Morais, o meia Jean Patrick e o lateral-esquerdo Renan Castro precisam ser registrados na plataforma para que possam estrear neste fim de semana.

O Remo joga no sábado (9), às 17h, contra o Vitória, em um duelo de Leões - o Leão Azul contra o Leão Baiano. A partida ocorre no estádio Baenão e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, e assim será com todos os jogos do clube azulino na Terceirona.