Em sábado movimentado, Remo anuncia quarta contratação do dia: o atacante Netto

Dia cheio! O Remo confirmou, no começo da noite deste sábado, mais uma contratação: o atacante Netto. Ele é o quarto jogador confirmado pelo Leão para a Série C do Brasileiro, cuja estreia azulina será no próximo final de semana, dia 9 de abril, contra o Vitória. Antes dele, os azulinos oficializaram os acordos com o zagueiro Igor Morais e os atacantes Rodrigo Pimpão e Fernandinho.

Mineiro de Ituiutaba, Netto Norchang tem 24 anos e é considerado uma promessa. Ele esteve nas últimas duas temporadas em clubes das principais divisões do país e terá a primeira experiência na Série C. Formado na base do São Paulo, o atacante de beirada passou pelos times Sub-20, Sub-23 e profissional do Internacional-RS até ser cedido por empréstimo ao CSA em 2020. Em seguida, foi campeão da Série D nacional pelo Mirassol. No ano passado, jogou a Segundona pelo Brasil de Pelotas-RS e recentemente estava disputando o Paulistão pela Ferroviária.

“Uma das melhores expectativas em poder vestir essa camisa gigante. Espero poder ajudar para que tenhamos um excelente ano com muitas conquistas”, afirmou Netto ao site do Clube do Remo

O atacante tem o desembarque em Belém previsto para a madrugada deste domingo (3). Ele ainda irá realizar os exames médicos antes de assinar o vínculo com o Leão até o final da temporada.

O quarto nome

Netto Norchang é a quarta contratação confirmada pelo Remo neste sábado. Ainda pela manhã o Leão Azul divulgou nas redes sociais o acordo com o experiente atacante Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo, CSA e Operário-PR. Já durante a tarde, o clube azulino também oficializou o acordo com o atacante de lado de campo Fernandinho, que estava disputando o Campeonato Paulista pelo Águia Santa; e o zagueiro Igor Morais, que chega emprestado pelo Corinthians.

É possível que mais nomes sejam anunciados a qualquer momento. O planejamento do Remo é de contratar de 7 a 9 jogadores para a Série C do Brasileiro, cuja estreia será no próximo dia 9, contra o Vitória, em Belém.