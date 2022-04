O terceiro do dia: Remo anuncia contratação de zagueiro do Corinthians

Após confirmar as chegadas dos atacantes Rodrigo Pimpão e Fernandinho, o Remo anunciou a terceira contratação deste sábado: o zagueiro Igor Morais. Como já havia sido adiantado pela reportagem de Oliberal.com durante a semana, o defensor de 23 anos ficará emprestado ao Leão até o final da temporada e terá os salários pagos pelo Timão. Assim como Fernandinho, ele desembarca em Belém na noite deste sábado e fará exames médicos antes de assinar com o clube. A contratação foi anunciada pelo time paraense nas redes sociais.

Nascido em Brasília, o zagueiro - que também pode jogar na lateral-direita - começou a carreira nas categorias de base do São Paulo, já passou por Grêmio Anápolis, Corinthians e por último estava no Rio Branco-PR, onde fez 10 jogos e três gols este ano, pela primeira divisão do Campeonato Paranaense.

“Estou muito feliz por essa oportunidade que estou recebendo. O Remo é um Clube enorme de uma torcida fascinante e que tem uma tradição muito forte no futebol. Temos objetivos muito grandes a serem alcançados ainda nessa temporada e se Deus quiser vamos alcançar esses objetivos juntos”, disse Igor ao site do Clube do Remo.

O terceiro

Igor Morais é a terceira contratação confirmada pelo Remo neste sábado. Ainda pela manhã o Leão Azul divulgou nas redes sociais o acordo com o experiente atacante Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo, CSA e Operário-PR. Já durante a tarde, o clube azulino também oficializou o acordo com o atacante de lado de campo Fernandinho, que estava disputando o Campeonato Paulista pelo Águia Santa.

É possível que mais nomes sejam anunciados a qualquer momento. O planejamento do Remo é de contratar de 7 a 9 jogadores para a Série C do Brasileiro, cuja estreia será no próximo dia 9, contra o Vitória, em Belém.