Série C: com parceria, Remo fecha com zagueiro Igor Morais e Corinthians pagará salário do atleta

Em meio às finais do Campeonato Paraense, o Remo vai fechando contratos com novos jogadores para o restante da temporada. Além do atacante Rodrigo Pimpão, o Remo fechou com o zagueiro Igor Moraes, que pertence ao Corinthians. O atleta estava no Rio Branco-PR disputando o Campeonato Paranaense e chega a Belém através de uma parceria entre Leão e Timão.

Cria das categorias de base do São Paulo e Corinthians, Igor Morais, de 23 anos, irá defender as cores do Leão Azul na Série C deste ano. A informação foi confirmada por uma fonte do Remo. Igor jogará pelo Remo e terá o seu salário pago de forma integral pelo clube paulista, já que ele não possui espaço na equipe corintiana, que quer dar rodagem ao jogador e desejava que ele atuasse em um clube que pudesse dar visibilidade ao atleta neste restante de 2022. A única situação pendente é troca de documentos entre Remo x Corinthians. O atleta será anunciado nos próximos dias pelo Leão.

Carreira

Igor Morais realizou 10 partidas com a camisa do Rio Branco-PR neste ano, todas como titular e marcou três gols. Além da base do Tricolor e do Timão, ele teve passagens pelo Grêmio Anápolis-GO. Nas temporadas 2019, 2020 e 2021 atuou pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Sub-23).

Lembra?

Em 2021 o presidente do Remo, Fábio Bentes, visitou o Corinthians e afirmou que alguns projetos com o clube paulista sairiam do papel. Na época, Bentes foi recebido pelo ex-jogador e agora dirigente alvinegro Alessandro Nunes.

Opções

No atual elenco, o Remo possui as seguintes opções para a defesa: Everton Sena e Daniel Felipe que foram contratados para esta temporada, além dos remanescentes Marlon e o jovem Kevem, jogador da base, que foi pouco utilizado neste ano. Outra opção de Paulo Bonamigo é o zagueiro Davi, também oriundo das categorias de base, de apenas 19 anos.