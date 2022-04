É do Leão! Atacante Rodrigo Pimpão acerta com o Remo para a Série C do Brasileirão

O Pimpão é do Leão! O atacante Rodrigo Pimpão é o mais novo jogador do Clube do Remo para o restante da temporada 2022. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

O jogador se despediu dos amigos e familiares no Paraná (PR) e deve chegar nos próximos dias a Belém. Pimpão irá reeditar uma dupla de ataque de Libertadores com o Brenner, companheiro de Botafogo-RJ na competição internacional na edição de 2017. Nas redes sociais, o próprio jogador adiantou que está a caminho de Belém ao repostar uma foto de despedida de amigos.

Pimpão compartihou postagem nas redes sociais afirmando que está a caminho de Belém (Instagram / @r_pimpao)

Rodrigo Pimpão tem 34 anos e chega ao Leão após passagem pelo Operário Ferroviário, do Paraná, pelo qual disputou a Série B de 2021 e o estadual deste ano. O atacante, que pode atuar centralizado e pelos lado do campo, fez 43 jogos pelo Fantasma, marcou três gols e deu quatro assistências.

Antes, esteve no CSA, onde teve desempenho bastante positivo. Foram 66 jogos, 12 gols e 8 assistências disputando também a Série B nacional. Mas o período de maior sucesso de Pimpão foi com a camisa do Botafogo, do Rio de Janeiro.

O atacante passou cinco temporadas na Estrela Solitária, pela qual disputou jogos da Copa Libertadores da América e Sul-Americana - competições nas quais chegou a formar dupla com Brenner, outro centroavante que atualmente faz parte do elenco azulino. Juntos, marcaram, por exemplo, os gols da vitória do Botafogo sobre o Audax Italiano, do Chila, pela Sula.

Assista os gols abaixo:

Além do Fogão, Rodrigo Pimpão também já vestiu as camisas de América-RN, América-MG, Ponte Preta, Paraná e Vasco no Brasil. Internacionamente, acumula experências em Cerezo Osaka e Omiya Ardija, do Japão; Suwon Bluewing, da Coreia do Sul; e Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos.