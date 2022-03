Com Pimpão no radar, Remo promete anúncio de 'pacotão' para a Série C; veja possíveis nomes

Com a aproximação do Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo está no mercado buscando reforços para a principal competição do clube na temporada 2022. O setor de ataque é uma das carências da equipe e a diretoria do Leão planeja a divulgação de um “pacotão” nos próximos dias. A informação foi confirmada por uma fonte do clube e um deles pode ser o atacante Rodrigo Pimpão, ex-Vasco e Botafogo.

O clube azulino estava esperando o término de alguns campeonatos estaduais para acertar as contratações de atletas. O clube mostrou interesse no atacante Rodrigo Pimpão, de 34 anos, que atualmente defende o Operário-PR, clube que irá disputar a Série B. O jogador foi procurado, entrou no radar azulino e possui contrato com o Fantasma.

Outro atacante que está na mira azulina é Fernandinho, 29 anos, que disputou o Campeonato Paulista pela equipe do Água Santa-SP. O jogador é um dos nomes fortes para chegar ao Baenão para a disputa da Série C.

A diretoria azulina também busca a contratação de Netto, atacante pela direita, que estava na Ferroviária-SP, também disputando o Paulistão. Netto, de 24 anos, foi formado na base do São Paulo-SP e do Internacional-RS e teve passagens pelo CSA-AL, Mirassol-SP e disputou a Série B de 2021 pelo Brasil de Pelotas-RS.

Além do setor de ataque, o Remo busca um meia e um nome que ganha força nos corredores do Baenão é o de Anderson paraíba, de 31 anos, que está no botafogo-PB, concorrente na disputa da Série C. O meia experiente acumula passagens pelo CSA-AL, ABC-RN, Boa Esporte-MG e recentemente defendeu o América-RN, Retrô-PE e Manaus-AM.

O clube azulino ainda busca no mercado um lateral para o lado esquerdo, que pode ser Renan Casto que atua pelo Joinville-SC, mais um meia que pode ser Jean Patrick e um ou dois zagueiros.

O Remo estreia na Série C contra o Vitória-BA, no Baenão entre os dias 9, 10 e 11 de abril. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a tabela da Terceirona detalhada com datas e horários.