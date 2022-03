De olho na Série C, Remo conversa com meia Jean Patrick, que está no CRB

Com as paralisações que ocorreram no Campeonato Paraense, o Remo vai contratar jogadores para a Série C ainda disputando o Parazão, essa situação não era o que a diretoria remista queria, mas diante da proximidade das datas, o clube entra em um período importante para “encorpar” o elenco e iniciou conversa com alguns jogadores, um deles é o meia Jean Patrick, de 29 anos.

VEJA MAIS

O meia Jean Patrick que está no CRB-AL entrou no radar azulino para a disputa da Série C do Brasileiro, já que o Leão não terá nas primeiras rodadas o seu “camisa 10” Felipe Gedoz, que está contundido.

Patrick está na sua segunda temporada no clube alagoano e em 2021 realizou dez partidas com a camisa alvirrubra. O OLiberal apurou com uma fonte interna do clube, que o Remo conversou com o atleta e que ainda possui interesse no jogador, mesmo ele tendo um alto salário, porém, o que dificulta é que o clube regatiano quer mantê-lo no elenco para 2022, além da visibilidade em disputar uma Série B. Na Segundona do ano passado, Jean Patrick atuou nas duas partidas contra o Remo.

Paranaense da cidade de São Miguel do Iguaçu, Jean Patrick possui rodagem no futebol. Atuou pelo Rondonópolis-MT, Mixto-MT, Luverdense-MT, Rio Verde-GO, Grêmio-RS, Vasco-RJ, Ponte Preta-SP, Novorizontino-SP, Fortaleza-CE, Cuiabá-MT e Sport, além de ter jogado no futebol japonês pelo Albirex Niigata.