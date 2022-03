No radar do Remo, diretoria azulina procurou atacante carioca que jogou com Pedro, no Fluminense

Com menos de um mês para o início do Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo está no mercado à procura de jogadores para reforçar a equipe. A diretoria do Remo iniciou conversas com o atacante Matheus Alessandro, de 25 anos, que estava disputando o Campeonato Carioca pela equipe do Boavista-RJ. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

A diretoria do Leão Azul entrou em contato com o jogador e tentou trazê-lo ainda durante a disputa do Campeonato Paraense, mas não obteve êxito e a negociação “acalmou”. Matheus Alessandro faz parte de uma lista de atletas que o clube já sondou e tenta a contratação. O jogador faz a função de beirada pela direita e também pela esquerda, uma das posições pedidas pelo técnico Paulo Bonamigo.

Matheus Alessandro comemorando um gol com o atacante Pedro, quando jogavam pelo Fluminense (Intagram / @matheusalessandro11)

Nessa temporada Matheus Alessandro realizou dez partidas pelo clube carioca, não balançou a rede, mas deu três assistências e foi titular em nove jogos. Iniciou a trajetória no futebol no Palmeiras-SP e em seguida foi para o Fluminense-RJ onde ficou por cinco temporadas na base. Disputou a Série A pelo clube das Laranjeiras, onde atuou ao lado do atacante Pedro, que hoje brilha no Flamengo. Defendeu as cores do Fortaleza-CE, além de ter jogado também no Botafogo-SP, Atibaia-SP e no futebol da Armênia, pelo o Alashkert FC.