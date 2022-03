Com clubes do Brasil, Espanha e Chile, Remo participa do Confut Sudamericana em São Paulo

Futebol, palestras, negócios, experiência, troca de informações. Essa é a Confut Sudamericana, evento de futebol voltado para dirigentes de clubes do futebol sul-americano, nos dias 14 e 15 de julho, em São Paulo (SP). O representante azulino será o presidente do clube, Fábio Bentes, que vai explicar como recebeu o Remo e como o clube está em três anos de sua administração.

Uma feira de negócios voltados para o futebol, essa é a Confut Sudamericana, que reúne vários dirigentes e pessoas ligadas a diversos clubes. Clubes como o Palmeira-SP, Cruzeiro-MG, Internacional-SP, Corinthians-SP, Botafogo-SP e Colo-Colo, do Chile, estarão no evento, além de pessoas ligadas a empresas importantes, que irão debater e trocar informações.

Fábio Bentes falou da importância em participar de um evento como este e afirmou que o Remo voltou ao cenário nacional e internacional, sendo referência para alguns clubes.

“Fui convidado para apresentar o case do Remo. Todas as mudanças que ocorreram, como organização administrativa, retorno do estádio, CT, criação do NASP, redução das dívidas trabalhistas e federais. Faremos essa apresentação aos outros clubes e isso é bacana, pois servimos de referência para clubes de toda América do Sul. Definitivamente o Remo está de volta ao cenário nacional e internacional”, disse.

No mesmo evento, a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), que atualmente conta com 30 agremiações, fará um encontro entre os representantes esquipes. O Remo é o único clube do Norte que faz parte da ANCF.

Veja alguns participantes