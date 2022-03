Meia ex-Grêmio e Palmeiras é sondado e descartado pelo Remo

Em meio à necessidade de contratar reforços para o meio de campo, nomes vão sendo especulados no Remo. Um deles foi o do meia Rondinelly, com passagens por Grêmio e Palmeiras. No entanto, segundo apurou OLiberal.com, é uma opção atualmente descartada pela diretoria azulina.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, houve uma consulta por Rondinelly há cerca de duas semanas, quando foi confirmada a lesão grau III na panturrilha de Felipe Gedoz. A diretoria chegou a conversar com Rondinelly antes do encerramento do prazo de inscrições no Campeonato Paraense, porém as negociações não avançaram.

Ainda segundo as fontes ouvidas por OLiberal.com, Rondinelly não faz mais partes dos interesses do Remo e está "totalmente descartado".

Retrospecto

Rondinelly de Andrade Silva tem 31 anos e é meia-ofensivo. O jogador é natural de Rialma, em Goiás, e está disputando a Série A2 do Campeonato Paulista pelo XV de Piracicaba. O período de maior destaque na carreira foi em 2012, com a camisa do Vila Nova. As boas atuações no Tigre o fizeram ser contratado, no mesmo ano, pelo Grêmio.

No ano seguinte Rondinelly foi emprestado ao Palmeiras, onde teve poucas oportunidades. Ao longo dos anos rodou por várias equipes das Séries B e C do Brasileiro, como Portuguesa, Luverdense, Macaé, Londrina, Botafogo-SP e Guarani, entre outros. No ano passado chegou a fazer parte do elenco do Santa Cruz, que foi rebaixado à Série D nacional.

Busca por mais meias

Desde o início da temporada o Remo já está atrás de uma opção para ser a "sombra" de Felipe Gedoz, que não possui um reserva imediato. Essa procura no mercado por mais um camisa 10 foi intensificada quando Gedoz teve confirmada uma lesão mais séria no músculo da panturrilha esquerda, cuja previsão de retorno aos gramados é para o começo de maio.

Sem opções de ofício para a função, o técnico Paulo Bonamigo tem improvisado. Erick Flores chegou a ser utilizado no setor, porém também esteve fora nas últimas semanas por problemas físicos. Contra o Águia de Marabá, no último dia 6, o volante Marco Antônio jogou mais avançado, participando da construção de jogadas.

O treinador do Leão também testou o jovem Pedro Sena na vaga de Gedoz em amistosos de pré-temporada e nos primeiros jogos do ano pelo estadual.