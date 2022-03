Remo mantém conversa com atacante Vanílson, mas chegada do jogador para a Série C é incerta

O Remo passará por uma reformulação no elenco. O time que disputa o Parazão não será o mesmo e terá novidades para a Série C do Brasileiro, que inicia dia 10 de abril. Um dos desejos da diretoria azulina é o atacante Vanílson, de 31 anos, que está na Arábia Saudita mas que chegou a ser anunciado pelo Leão. Ele está apalavrado com o Remo, mas não é certeza vestirá a camisa azulina.

O jogador e o Remo conversam para um retorno do atleta ao Brasil, mas não é uma tarefa fácil. De acordo com uma fonte do clube paraense, a chegada do jogador ao Baenão depende da liberação do clube saudita, o Arar. O presidente azulino, Fábio Bentes, informou ao O Liberal, que algumas contratações estão previstas para o mês de março, com os términos dos estaduais e que alguns jogadores já possuem pré-contratos assinados.

Vanílson é natural de Goiânia (GO) e é experiente. Rodado no futebol brasileiro, teve passagens por Olaria-RJ, Porto Alegre-RS, Francana-SP, Grêmio Anápolis, Vila Nova-GO, Goinésia e Manaus-AM. Na equipe amazonense em 2021 fez 14 gols em 18 partidas, quando despertou o interesse do clube saudita. O jogador foi anunciado pelo Remo no final de 2020, mas em janeiro deste ano o clube paraense anunciou que o atacante não conseguiu visto de saída da Arábia Saudita.

DIFICULDADE

Nos últimos 20 dias o Leão rescindiu com três jogadores, Luan Rodrigues, Welthon e Veraldo, todos eles atacantes. Nesta semana o artilheiro do clube na temporada, Brenner, sofreu uma lesão no adutor esquerdo e está no DM, sem tempo específico para retornar.