Remo possui pré-contratos assinados com novos jogadores e contratações virão do futebol paulista

O Campeonato Brasileiro da Série C, principal competição da temporada para o Remo, está próximo e a diretoria azulina segue em busca de reforços. O Leão Azul vai encarar novamente a Terceirona e visando a disputa o clube já deu início às contratações. Em uma live com a Redação Integrada de O Liberal, o presidente azulino informou que o clube já possui pré-contratos assinados com alguns atletas e que vai buscar jogadores no mercado paulista.

O Remo encontrou dificuldades em contratar jogadores para essa reta final do Parazão, tanto que mesmo com o prazo estendido pelo adiamento da última rodada, o clube não conseguiu fechar com o meia Gabriel Terra, pois o Água Santa-SP, clube que o jogador atua não o liberou, por estar disputando o Paulistão, campeonato que é o foco da diretoria azulina.

“A série C está aí, já estamos discutindo as contratações, com essa semana terminando a primeira fase dos principais estaduais, o Paulista ainda terá mais algumas rodadas e vamos buscar algumas peças por lá”, disse.

Esperando o término dos campeonatos estaduais, o Remo já possui jogadores com pré-contratos já assinados, mas a situação do Parazão paralisado, pode deixar o elenco azulino dividido, já que alguns atletas poderão jogar o estadual e outros somente a Série C.

“Sempre deixamos para contratar após o Parazão, agora devem chegar de sete a oito atletas com perfil de serem titulares, já temos pré-contratos assinados e existem outros que e estão em negociação. Isso atrapalha [paralisação do estadual] o foco em que estaremos vivendo, no momento em que resolvemos o Parazão, o pensamento se volta para a Série C. Aí teremos jogadores focados em quartas de final, semifinal ou final e outros focados no brasileiro e isso pode gerar uma instabilidade no ambiente”, contou.

A estreia do Remo na Série C ocorrerá em Belém, contra o Vitória-BA, no dia 9 ou 10 de abril, no Baenão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não informou data e horário da partida.