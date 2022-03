Paralisação do Parazão pode mudar planejamento do Remo para a Série C e Copa do Brasil; vídeo

A situação do Parazão 2022 pode mudar a forma como o Remo terá que encarar o início do Brasileiro da Série C e também a estreia na Copa do Brasil. O presidente azulino, Fábio Bentes, conversou com a equipe de O Liberal em uma live e afirmou que a paralisação do campeonato irá implicar em mudanças no planejamento do Leão, além dos prejuízos causados por essa pausa não só ao Remo, mas também em outros clubes.

Bentes acredita que será muito difícil ter uma resposta rápida para essa situação do retorno do Parazão e teme iniciar a disputa da Série C ainda jogando o estadual, o que seria complicado para o planejamento do clube.

“Já tivemos problemas de ter perdido duas datas por conta do adiamento da rodada. Com essa decisão do TJD, mais duas ou três datas se perdem por conta da Copa do Brasil, aí teríamos menos cinco datas do que estava previsto inicialmente. Caso aperte e o campeonato volte no outro fim de semana com jogos quarta e domingo, aí daria para terminar em até o dia 2 de abril, mas ficaria complicado, com final no meio de semana e final precisa ser valorizada com jogos no domingo”, disse.

Fábio Bentes iniciou uma conversa com pessoas ligadas aos outros clubes, para tentar mostrar os prejuízos da paralisação, como e quem iriam cobrar. O presidente remista explicou a situação de algumas equipes que já estariam fora da competição, mas terão que pagar os dias trabalhados pelo adiamento da última rodada.

“Temos que articular, já iniciei as conversas com algumas pessoas e ir para cima. Existe uma situação de se virar mais um mês para alguns clubes, o recurso que é arrecadado não é o suficiente para honrar os compromissos. O adiamento da última rodada fez com que entrasse no mês de março quatro clubes que já não estariam no campeonato e é preciso pagar os jogadores que trabalharam neste período. O receio é que isso se torne uma ‘bola de neve’ e que o Parazão não termine dentro do período e entre no Brasileiro. Aí seria terrível jogando um time na Série C no domingo e com outro no quarta, pelo Parazão. É preciso ter bom senso para uma solução célere e objetiva para que o campeonato possa ocorrer”, falou.