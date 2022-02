Tabela da Série C é divulgada; confira os jogos do Remo e do Paysandu na competição

A tabela do Campeonato Brasileiro da Série C foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (9). A competição que mudou a fórmula de disputa, que antes seria por regiões, agora terá um turno inteiro com 19 rodadas. Remo e Paysandu são os representantes do Pará no Brasileirão e cada um fará 10 partidas em casa.

Com os critérios técnicos estabelecidos entre os 20 participantes da Série C junto com a CBF, ficou decidido que os quatro clubes que caíram da Série B e os seis melhores da última Série C, terão o direito de realizar 10 jogos em casa e o restante farão nove.

O Paysandu que está na quarta temporada seguida na Série C fará a sua estreia fora de casa. O Papão encara o ABC-RN, que conquistou o acesso no último ano. Já o Remo, rebaixado ano passado, encara o Vitória-BA na estreia do Brasileiro, em casa, no clássico dos “Leões”, no Baenão. As datas e os horários ainda não foram divulgados pela CBF.

O clássico Re-Pa está marcado para a 13ª rodada, com o Remo mandando a partida no Estádio Baenão. Já a última rodada ocorrerá entre os dias 13 e 14 de agosto, com o Paysandu recebendo o Floresta-CE na Curuzu e o Remo jogando em Ribeirão Preto (SP), diante do Botafogo-SP.

Nesta primeira fase as equipes se enfrentam em turno único com 19 rodadas e os oito melhores passam para a fase seguinte. Os clubes serão divididos em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada chave subindo para a Série B 2023. Os melhores colocados de cada grupo irão decidir o título da Série C 2022.

Veja a tabela com os jogos de Paysandu e Remo na Série C 2022

1ª rodada

Datas: 9, 10 ou 11 de abril

ABC-RN x Paysandu

Remo x Vitória-BA

2ª rodada

Datas: 16, 17 ou 18 de abril

Paysandu x Atlético-CE

Manaus-AM x Remo

3ª rodada

Datas: 23, 24 ou 25 de abril

Mirassol-SP x Paysandu

Remo x São José-RS

4ª rodada

Datas: 30 de abril, ou 1 ou 2 de maio

Paysandu x Ypiranga-RS

Confiança-SE x Remo

5ª rodada

Datas: 7, 8 ou 9 de maio

Paysandu x Botafogo-SP

Brasil de Pelotas-RS x Remo

6ª rodada

Datas: 14, 15 ou 16 de maio

São José-RS x Paysandu

Remo x Mirassol-SP

7ª rodada

Datas: 21, 22 ou 23 de maio

Paysandu x Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS x Remo

8ª rodada

Datas: 28, 29 ou 30 de maio

Paysandu x Manaus-AM

Remo x Floresta-CE

9ª rodada

Datas: 4, 5 ou 6 de junho

Ferroviário-CE x Paysandu

Remo x Campinense-PB

10ª rodada

Datas: 11, 12 ou 13 de junho

Paysandu x Botafogo-PB

Volta Redonda-RJ x Remo

11ª rodada

Datas: 18, 19 ou 20 de junho

Aparecidense-GO x Paysandu

Remo x Altos-PI

12ª rodada

Datas: 25, 26 ou 27 de junho

Paysandu x Brasil de Pelotas-RS

Figueirense-SC x Remo

13ª rodada

Datas: 2, 3 opu 4 de julho

Remo x Paysandu – Baenão

14ª rodada

Datas: 9, 10 ou 11 de julho

Paysandu x Confiança-SE

Atlético-CE x Remo

15ª rodada

Datas: 16, 17 ou 18 de julho

Vitória-BA x Paysandu

Remo x ABC-RN

16ª rodada

Datas: 23, 24 ou 25 de julho

Paysandu x Figueirense-SC

Botafogo-PB x Remo

17ª rodada

Datas: 30, 31 de julho ou 1 de agosto

Campinense-PB x Paysandu

Remo x Ferroviário

18ª rodada

Datas: 6, 7 ou 8 de agosto

Altos-PI x Paysandu

Remo x Aparecidense-GO

19ª rodada

Datas: 13 ou 14 de agosto

Paysandu x Floresta-CE

Remo x Botafogo-SP