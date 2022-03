Presidente do Bragantino se manifesta após paralisação do Parazão; entenda

Depois da manifestação do Tribunal de Justiça Desportiva, pela paralisação do Campeonato Paraense, acatando queixa crime do Paragominas, em desfavor do Bragantino, o presidente do Tubarão conversou com a reportagem de O LIBERAL para esclarecer os pontos apresentados na denúncia. Segundo Claudio Wagner, a medida adotada pelo TJD de fato corresponde à situação do atleta, no entanto, o próprio clube havia feito um pedido de informações sobre a situação de todos os atletas do elenco.

VEJA MAIS

“Antes de começar a competição, no dia 14 de janeiro de 2022, enviamos um e-mail para a FPF, que reencaminhou ao TJD, fazendo uma consulta de todo elenco do Bragantino para saber se algum dos atletas estava com impedimento na justiça. O Águia também havia entrado com o pedido e conseguiu a resposta após a 3ª rodada. O Bragantino não recebeu resposta do oficio e os jogos se seguiram, pois não havia essa informação”, comenta.

Segundo ele, o Bragantino só tomou conhecimento da situação do atleta no dia 3 de março, entre a sétima e oitava rodada, e imediatamente retirou o atleta da relação de inscritos, mas já era tarde. “Quando eu fiquei sabendo da entrada, fui pessoalmente à FPF e solicitei a resposta ao oficio. Ai sim tomei conhecimento que havia uma punição”, esclarece.

Hatos foi penalizado durante sua passagem pelo Itupiranga, durante a semifinal do Parazão do ano passado, em partida contra a Tuna Luso Brasileira. Na ocasião, houve uma briga entre jogadores e Hatos acabou penalizado pela corte esportiva. Entretanto, de acordo com Cláudio, nem o atleta e nem o Itupiranga informaram que havia um impedimento. Assim, Hatos seguiu para o Cametá e Bragantino sem qualquer penalização cumprida.

“Se eu mando um documento oficial para um órgão, eu tenho que ser respondido. Quando entrarmos com a nossa defesa teremos os nossos argumentos, que são o pedido no sistema web da federação, onde não apareceu o Hatos, então o clube não tem como adivinhar”, garante. Além do Bragantino, outra queixa crime foi apresentada contra jogador Gustavo, do Águia de Marabá e deve ser manifestada nesta quarta-feira.

“Temos o direito a ampla defesa e vamos fazer. O Bragantino fica chateado. A torcida fica chateada. No entanto, temos plena certeza que a justiça vai entender nossos argumentos”, encerra.