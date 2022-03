Paysandu se posiciona sobre suspensão do Parazão e alega preocupação com o futuro do torneio

O Paysandu se posiciou, por meio de nota, acerca da suspensão do Campeonato Paraense, determinado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJPA). O clube informou que está preocupado com os rumos do campeonato após mais uma rodada precisar ser adiada.

VEJA MAIS:

O principal receio do clube diz respeito às datas disponíveis para a realiazação do torneio. O clube ressaslta que, na semana que vem, tem compromisso pela Copa do Brasil, diante do CSA-AL. Além disso, a partir do dia 10 de abril, o clube deve estrear no Brasileirão da Série C.

Apesar da preocupação, o Paysandu disse que entende a determinação judicial. Por conta disso, a comissão técnica decidiu liberar os jogadores que estavam concentrados no clube para a partida contra o Tapajós, que seria realizada nesta quarta-feira (9), pela segunda fase do torneio.

O clube finalizou dizendo que, mesmo com a competição suspensa, os atletas seguirão treinando no clube de olho na preparação para a Copa do Brasil e a Série C. A próxima atividade do Bicola será realizada nesta quarta, às 9h, na Curuzu.

Entenda o caso

O campeonato foi paralisado após a Justiça Desportiva do Pará atender um recurso do Paragominas contra o Bragantino. O Jacaré alega que o meia Hatos, do Tubarão, estaria jogando de forma irregular.

Na fundamentação da queixa, o Paragominas informou que Hatos atuou pelo Cametá, durante Segundinha do ano passado e, na atual temporada, vestiu a camisa do Bragantino, sem, no entanto, “cumprir as suspensões”.

Segundo a Justiça, a não paralisação do campeonato diante desse cenário poderia causar prejuízos irreparáveis à competição. Por conta disso, o torneio só deve voltar depois que o caso for julgado na corte desportiva estadual.