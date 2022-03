Paralisação do Parazão: Presidente do TJD confirma data de julgamento do caso do volante Hatos

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), Mário Célio Alves, deu novos detalhes sobre a paralisação do Campeonato Paraense de 2022 e confirmou a data do julgamento do caso envolvendo Bragantino e Paragominas: será na próxima terça-feira, dia 15 de março.

Segundo o jurista em vídeo gravado ao jornalista Carlos Ferreira, a decisão de interromper a competição se deu por uma questão de segurança jurídica. Mário Célio Alves não descartou, ainda, a possibilidade o caso terminar com a eliminação do Bragantino e o retorno do Paragominas ao campeonato, o que mexeria em todo o chaveamento das quartas de final do Parazão.

"Essa decisão visa resguardar todos os clubes, todos os atletas, a Federação Paraense de Futebol, para que não haja nenhum tipo de custo desnecessário. O reflexo desse processo pode ser a modificação da tabela e consequentemente dos classificados para jogar as quartas de final. Com base nessa premissa, a decisão foi tomada para a suspensão do Campeonato Paraense e o retorno após o julgamento desse processo, que provavelmente na próxima terça-feira, pela 1ª comissão disciplinar. Nós, aí, teremos uma decião efetiva do mérito, para que então o campeonato possa retomar com toda a segurança [jurídica]", justificou Mário Célio Alves.

Entenda o caso

Atendendo recurso do Paragominas, a 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará decidiu pela paralisação imediata do Campeonato Paraense devido a suposta utilização irregular do atleta Hatos, pelo Bragantino. De acordo com a queixa, o jogador “foi escalado pelos denunciados após punições aplicadas por este Tribunal nos autos do Processo nº 031/2021, sem cumprimento das penalidades a ele aplicadas”.

Na fundamentação da queixa, o clube informou que Hatos atuou pelo Cametá, durante o Campeonato Paraense da Segunda Divisão do ano passado e, na atual temporada, vestiu a camisa do Bragantino, sem, no entanto, “cumprir as suspensões, anexando todas as súmulas das partidas correspondentes”. Assim, o Paragominas “requer que haja a concessão de tutela antecipada para a suspensão imediata do Campeonato Paraense de Futebol da Primeira Divisão do ano de 2022”.

O principal argumento adotado pela corte esportiva foi de que a não paralisação poderia causar prejuízos irreparáveis à competição. “O julgamento do presente, pode trazer reflexos diretos no andamento do Campeonato, bem como na classificação e consequentemente na formação dos confrontos no atual estágio da competição, podendo gerar grandes prejuízos, especialmente às agremiações envolvidas e ainda à Federação Paraense de Futebol, além de gerar insegurança jurídica”.

Assim, o Campeonato Paraense está oficialmente paralisado desde a noite da última terça-feira (8) até que seja julgado mérito da questão, conforme frisa a decisão do presidente do TJD, Mário Célio Costa Alves Filho.