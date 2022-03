Campeonato Paraense suspenso: quatro das cinco competições da FPF nos últimos seis meses foram paralisadas

O Parazão de 2022 já entrou para a história como um dos mais confusos dos últimos anos, mas não foi só no Campeonato Paraense profissional que foi suspenso por conta de decisões do TJD-PA. Em menos de seis meses, quatro das cinco competições realizadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF) foram suspensas.

Nesse período foram disputados os Parazões das categorias Sub-17, Sub-20, Feminino, além da Segundinha e agora o profissional. Nessas competições, apenas o Campeonato Paraense da categoria Sub-17 seguiu sem problemas e terminou sem suspensão. Em alguns casos, como ocorreu no Parazão Feminino e também no Sub-20, as competições precisaram de um tempo maior e foram finalizadas já em 2021. A Segundinha que classifica dois clubes para a elite do estadual e também sofreu com as paralisações.

Em relação ao Campeonato Paraense 2022, a FPF se pronunciou e informou que irá acatar a decisão do TJD-PA, mas não quis comentar o assunto sobre as outras competições.