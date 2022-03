FPF acata decisão de suspender Campeonato Paraense; veja

Após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) que proibiu a continuidade do Campeonato Paraense em acatamento à queixa crime apresentada pelo Paragominas, sobre a escalação irregular de dois atletas do Bragantino e Águia de Marabá, a Federação Paraense de Futebol (FPF) manifestou cumprimento da decisão e, portanto, tanto os clubes, quanto a entidade organizadora, se mostram cientes.

A posição da entidade foi publicada logo após a corte esportiva determinar, na tarde desta terça-feira, que todas as atividades ligadas ao campeonato sejam suspensas. A partir daí os clubes devem se readequar à espera da retomada do Parazão, que estava prestes a iniciar o quadrangular decisivo.

Clubes e torcedores reclamam

A expectativa, de acordo com os clubes, é que o imbróglio seja resolvido o quanto antes, para que o planejamento da temporada não seja comprometido. O presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, ressaltou que os times esperam uma resolução até o final da semana. “A informação que recebi é que o julgamento será nesta sexta-feira. Sendo nesta data, tem que ver se cabe recurso, então o campeonato seria na outra semana. Assim, a equipe prejudicada poderia recorrer até a última instância. O meu receio é que isso se torne uma bola de neve e que a gente não consiga terminar o estadual, tendo o Brasileiro na porta”.

A reação dos torcedores também foi imediata. “É de se esperar que isso aconteça, pois desde o começo foi possível ver o nível de desorganização do campeonato. Isso mostra que o futebol paraense precisa se modernizar, para evitar esse tipo de situação que dá prejuízo aos clubes e ao torcedor”, critica o corretor de imóveis Rodrigo Luz, torcedor do Remo. Já o arquiteto e torcedor do Paysandu Lúcio Cunha diz que os clubes com outras competições serão os maiores prejudicados. “O Paysandu tem Copa do Brasil e Série C. Se isso não for resolvido, o time terá prejuízo e pode inclusive afetar o desempenho no Parazão”, observa.

Veja o comunicado na íntegra: