Copa do Brasil: Pará pode ter Remo, Paysandu e Tuna na terceira fase pela primeira vez na história

Com as classificações de Paysandu e Tuna à segunda fase da Copa do Brasil, as equipes paraenses poderão realizar um feito inédito na história da competição. O Pará tem a possibilidade de ter três clubes classificados à terceira fase do torneio. Por enquanto, apenas o Remo tem vaga garantida na próxima etapa do campeonato.

A equipe do Leão Azul garantiu a classificação à terceira fase após conquistar a Copa Verde 2021. O título regional deu ao Remo a oportunidade de entrar em uma fase avançada do torneio, além de já garantir uma cota de R$ 1,9 milhão de premiação.

Enquanto isso, Tuna e Paysandu precisam suar a camisa para chegar às fases mais agudas do da competição. Após derrotar o Novorizontino na primeira fase por 1 a 0, a Águia do Souza enfrenta o Ceará na segunda etapa. Já o Papão, após golear o Trem-AP por 3 a 0, encara o CSA-AL por uma vaga na próxima fase do torneio nacional.

Caso Paysandu e Tuna vençam seus duelos, pela primeira vez na história da Copa do Brasil o Pará terá três equipes classificadas à terceira fase. Vale destacar que nesta etapa o torneio ganha "corpo" com o ingresso dos campeões da Copa do Nordeste, da Série B e das equipes classificadas à Copa Libertadores.

Pará tem mais equipes classificadas em 5 anos

A classificação de Paysandu e Tuna à segunda fase, somada à vaga do Remo na terceira fase, também representou um marco histórico para a campanha paraense na Copa do Brasil. Pela primeira vez em cinco anos o Pará tem três equipes vivas na competição após o final da primeira fase.

A última vez que isso ocorreu foi em 2017. Na ocasião, quatro equipes paraenses disputaram o torneio (Paysandu, Remo, São Raimundo e São Francisco). O Papão, assim como o Remo em 2022, já estava classificado às oitavas de final por ter sido campeão da Copa Verde de 2016.

Na primeira fase, a dupla Rai-Fran fez história e garantiu vaga na segunda etapa do torneio. Já o Leão Azul foi eliminado pelo Brusque, após perder por 2 a 1 fora de casa.