Copa do Brasil: Paysandu goleia Trem em Macapá e avança à segunda fase; veja os gols

Sem maiores dificuldades, o Paysandu venceu o Trem-AP, em jogo válido pela primeira frase da Copa do Brasil, pelo placar de 3 a 0. A partida aconteceu no estádio Zerão, em Macapá, e com o resultado, os bicolores passam para a segunda fase, onde enfrentam o CSA-AL, e, de quebra, embolsam R$ 750 mil reais em premiação.

Os dois times entraram em campo em condições distintas, o que, na prática, favoreceu o Paysandu, ao menos nos primeiros minutos da partida. Logo aos três minutos, o Papão chegou ao ataque, beijando a trave do Trem, em cobrança de falta assinada por João Paulo. Logo depois nova oportunidade, desta vez com José Aldo, que isolou a bola, para alívio da defesa adversária.

VEJA MAIS

Sem muitos recursos, o Trem tentou compensar a falta de arranjo técnico e tático na base da força, mas o excesso de passes errados e a falta de entrosamento dificultou as ações do time, que se viu envolvido pelo meio-campo bicolor, armado com maior intensidade pelas laterais e bolas paradas.

Em uma delas, aos 23 minutos, João Paulo cobrou escanteio na grande área e Bileu cabeceou para o centro, até a conclusão de Genílson para o fundo das redes, abrindo o placar em 1 a 0 para o Paysandu. O gol parece ter motivado ainda mais os bicolores, que dominaram de vez os espaços e, aos 24, Danrlei saiu de cara com o goleiro Diego Silva, mas a finalização foi para fora.

Pouco antes do intervalo, Amaral recebeu na entrada da área e fez o arremate rasteiro, passando perto da meta de Elias Curzel. Na segunda etapa vieram as mudanças. O técnico Sandro Macapá tirou Leonardo Pereira, para a entrada de Thiago, enquanto o Papão, mais à vontade, só mexeu aos 15. Antes disso, Marlon avançou pela esquerda, penetrou na área e cruzou na medida para a finalização de Mikael, de cabeça, 2 a 0.

Não satisfeito, o time bicolor queria mais e pisou no acelerador. Aos 34, Igor Carvalho, pela direita, cruzou na área para Danrlei, que escorou para o meio, até a conclusão de cabeça do atacante Dioguinho, 3 a 0. Com a goleada, o Paysandu tirou mais o pé e promoveu algumas mudanças, mexendo em peças da defesa, lateral-direita, meio-campo e ataque. A partir dai as ações diminuíram até que o árbitro Andre Rodrigo Rocha decretou o final da partida e a vitória bicolor.

Ficha técnica

Local: estádio Zerão

Hora: 20h30

Árbitro: Andre Rodrigo Rocha (RR)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé (RR) e Alexsandro Lira de Alexandre (AM)

Cartões Amarelos: Amaral, Juninho, Thiago Felix (Trem) Marcelo Toscano, João Paulo (Paysandu)

Trem: Diego Silva; Leonardo Costa, João Carlos, Leonardo Pereira (Thiago), Thiago Felix; Amaral (Michel), Neto, Dhonata (Mateus), Juninho; Gerson (Santa Maria) e Aldair

Técnico: Sandro Macapá

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho (Polegar), Marcão, Genílson, João Paulo (Patrick Brey); Mikael, Bileu (Henan), José Aldo; Marlon (Christian), Marcelo Toscano (Dioguinho) e Danrlei

Técnico: Márcio Fernandes.