CSA empata com Atlético de Alagoinhas e enfrenta Paysandu na próxima fase da Copa do Brasil

CSA e Atlético de Alagoinas empataram em 1 a 1, no jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. O empate garantiu a passagem do time alagoano para a segunda fase da competição e o próximo adversário será o Paysandu.

Em jogo aberto, o CSA saiu na frente com Marco Túlio, enquanto os donos da casa descontaram com Thiaguinho, aos 40 minutos do primeiro tempo. Assim, a equipe alagoana encara o Papão da Curuzu, além de embolsar R$ 750 mil em premiação.

VEJA MAIS