Ceará vence São Raimundo-RR e enfrenta Tuna Luso na segunda fase da Copa do Brasil

Em partida disputada no estádio Canarinho, em Boa Vista, o Ceará enfiou uma bela vitória por 3 a 0, contra o time do São Raimundo, levando a vaga para a fase seguinte da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcadas por Mendonza, Cléber e João Vitor, marcando gol contra.

Ambas equipes estavam na chave 17 da competição, e o vencedor enfrenta a Tuna Luso, que venceu o Novorizontino por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, no estádio Baenão.