Copa do Brasil: adversários de Remo e Paysandu na Série C estão eliminados; veja a lista

As “zebras” estão soltas na Copa do Brasil 2022. A primeira fase iniciou nesta semana e vários clubes tradicionais do futebol brasileiro ficaram de fora e perderam a oportunidade de fazer “caixa” para o restante da temporada. Uma dos resultados surpreendente foi da Tuna Luso, que venceu o Grêmio Novorizontino-SP, clube que irá disputar a Série B em 2022 e está na elite do futebol paulista. A Lusa van encara o Ceará na próxima fase, clube da Série A. Olhando pelo lado o Brasileiro da Série C, competição em que Remo e Paysandu irão jogar, três adversários da dupla Re-Pa deram adeus à competição.

Algumas equipes da Série B ficaram pelo caminho nesta primeira fase, como foi o caso da Ponte Preta-SP, Náutico-PE, Chapecoense-SC, Operário-PR, CRB-AL, Sport-PE, Londrina-PR e o poderoso Grêmio-RS, segundo maior campeão da competição com cinco títulos, que foi superado pelo Mirassol-SP por 3 a 2 e amargou a eliminação.

Já olhando os adversários de Remo e Paysandu na Série C deste ano, três clubes foram eliminados nesta primeira fase. O Volta Redonda-RJ saiu para o Tuntum-MA, o Botafogo-SP perdeu para o Azuriz-PR, além do Brasil de Pelotas-RS que perdeu no confronto gaúcho para o Glória de Vacaria-RS. A surpresa de equipes da Série C na Copa do Brasil ficou com o Altos-PI, que venceu o Sport por 1 a 0 e avançou no torneio. Nesta quinta-feira (3), mais dois clubes da Série C definem suas vidas na competição, o Ferroviário-CE joga contra o Nova Venência-ES e o Vitória-BA encara o Castanhal na Curuzu.

Xô, “zebra”

O Paysandu despachou o Trem-AP no Estádio Zerão, em Macapá (AP), ao golear o clube rubro-negro por 3 a 0. O Papão irá encarar na próxima fase o CSA-AL, fora de casa.

Confira as zebras da Copa do Brasil 2022

Cascavel-PE eliminou a Ponte Preta-SP (Série B)

Tuntum-MA eliminou o Volta Redonda-RJ (Série C)

Azuriz-PR eliminou o Botafogo-SP (Série C)

Flória de Vacaria-RS eliminou o Brasil de Pelotas-RS (Série C)

Tocantinópolis-TO eliminou o Náutico-PE (Série B)

Moto Club-MA eliminou a Chapecoense-SC (Série B)

Mirassol-SP eliminou o Grêmio-RS (Série B)

Tuna eliminou o Novorizontino-SP (Série B)

Celiândia-DF eliminou o Londrina-PR (Série B)

Real Noroeste-ES eliminou o Operário-PR (Série B)

Altos-PI eliminou o Sport-PE (Série B)

Portuguesa-RJ eliminou o CRB-AL (Série B)