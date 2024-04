Al Ahly x Mazembe: onde assistir e escalações do jogo de hoje (26/04) pela Liga dos Campeões da CAF

Al Ahly x Mazembe disputam hoje, sexta-feira (26/04), a semifinal da Liga dos Campeões da CAF. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahly x Mazembe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Al Ahly liderou o Grupo D e acumulou 3 vitórias, 3 empates, 6 gols marcados e 1 gol sofridos. Em seguida, a equipe eliminou Simba Sports Club após vitórias de 1 a 0 e 2 a 0.

Mazembe foi o vice-líder do Grupo A com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 2 gols sofridos. O time então superou Petro de Luanda após empate de 0 a 0 e vitória de 2 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou em empate sem gols.

Al Ahly x Mazembe: prováveis escalações

Al Ahly: Mostafa Ahmed, Akram Tawfik, Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ali Maâloul, Ahmed Koka, Ahmed Abdelkader, Amr Al-Soleya, Wessam Abou, Reda Slim.

Mazembe: Alioune Badara, Ibrahima Keita, Atibu Radjabu, Luzolo Sita, Magloire Ntambwe, Augustine Oladapo, Glody Likonza, Sozé Zemanga, Phillippes Kinzumbi, Joël Beya, Fily Traoré.

FICHA TÉCNICA

Al Ahly x Mazembe

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Internacional do Cairo, no Egito

Data/Horário: 26 de abril de 2024, 16h