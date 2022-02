Com cinco jogadores ex-Remo e Paysandu, Cascavel elimina clube da Série B na Copa do Brasil

A Copa do Brasil iniciou e já no primeiro dia de competição uma “zebra”. O Cascavel-PR, clube que está na Série D do Brasileirão eliminou a Ponte Preta-SP, equipe que é da Série B. O clube paranaense derrotou a Macaca por 1 a 0, no Estádio Olímpico Regional e avançou à segunda fase. Na equipe do Cascavel cinco atletas que passaram por Remo e Paysandu fazem parte do elenco.

Veja mais

O clube aurinegro desbancou o favoritismo da Ponte Preta e contou com a ajuda de ex-jogadores que vestiram as camisas de Leão e Papão, quatro deles estiveram em campo, ao comando do ex-jogador Tcheco.

Atuaram na classificação o lateral esquerdo Wilian Simões, que jogou no Paysandu em 2017. O volante França que atuou no Remo em 2017, o meia Robinho que defendeu o Leão em 2020 o além do meia-atacante paraguaio Echeverría, que jogou no Remo em 2019. Faz parte do elenco do Cascavel, mas não atuou, o atacante Cleberson Tiarinha, que esteve no Remo em 2019.

Na segunda fase da Copa do Brasil o Cascavel enfrenta o vencedor de Tocantinópolis-TO x Náutico-PE, que jogam na noite de hoje (23), no Tocantins (TO).